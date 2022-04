De Micheli, Fiazza e Gazzolo nella lista Pd a sostegno di Katia Tarsconi

Le prossime elezioni amministrative sono sempre più vicine e iniziano a trapelare i primi nomi a sostegno dei candidati a sindaco di Piacenza. Il partito democratico – per Katia Tarasconi – tramite il segretario Carlo Berra ha definito la “testa di lista” che sarebbe composta dal parlamentare ed ex ministro Paola De Micheli, del consigliere comunale uscente Christian Fiazza e dell’ex assessore regionale Paola Gazzolo. Un trio che, negli auspici del partito, dovrebbe garantire già da solo una consistente fetta di consenso.

Tra i criteri ricercati per le cariche di candidati a consigliere, Trasconi – in accordo con la dirigenza di partito – ha richiesto ci siano competenza, esperienza, capacità di andare a rappresentare diversi mondi (scuola, sociale, volontariato, imprese, professioni), appartenenza territoriale, capacità di intercettare le preferenze e generosità. La lista inoltre sarà composta per metà da uomini e per metà da donne (sedici e sedici). Altri possibili candidati sarebbero l’ex assessore alla cultura della giunta Dosi Tiziana Albasi, l’ex consigliere comunale Stefano Perrucci. E poi ancora Andrea Fossati, Marcello Petrini (figlio dell’ex parlamentare Pierluigi). Anche i Giovani Democratici, il movimento giovanile del partito, inseriranno dei propri rappresentanti in lista: si tratta degli studenti Francesco Lo Parco e Costanza De Poli, che già da mesi partecipano attivamente ai tavoli della coalizione.

Nel frattempo tra le file del centro-sinistra si sta lavorando per la creazione di almeno cinque liste a sostegno di Tarasconi. Oltre al Pd, una lista civica curata personalmente dall’attuale consigliere regionale, una di Piacenza oltre, una che accumunerà Articolo Uno ed Emilia Coraggiosa e una di Azione. Si sta valutando anche l’opportunità di una sesta lista civica di respiro moderato, per andare a intercettare quel voto considerato fondamentale ai fini della vittoria finale.