Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Gray matters”

Questa sera “Scarpette Rosse” su Telelibertà propone “Gray matters”, una commedia romantica del 2006 distribuita in Italia con il titolo “Fratelli amori e tanti guai”.

Sam e la sorella Gray condividono un appartamento a New York, dove lei lavora nel campo della pubblicità e lui come assistente in sala operatoria. Appassionati di musical degli anni Quaranta, i due sono anche dei provetti ballerini e sono così affiatati che tutti li scambiano per una coppia. Quando conoscono Charlie, una zoologa appena trasferitasi in città con le loro stesse passioni, viene a crearsi uno strano triangolo.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà