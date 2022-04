Tre scuole e due palestre: ecco il progetto del campus all’ex Laboratorio Pontieri

Tre scuole, due palestre, un contenitore culturale polifunzionale e uno spazio polivalente. Il campus scolastico progettato nell’ex Laboratorio Pontieri vede precisati i suoi contorni a un anno di distanza dalla presentazione del master plan commissionato dal Comune al Politecnico.

L’occasione la dà il passo in avanti che la pratica si appresta a fare da un punto di vista burocratico-amministrativo. Si tratta del passaggio alla Provincia della porzione dell’ex caserma di proprietà del Comune, una concessione d’uso a titolo gratuito per 99 anni.

L’operazione, che trae origine dalle norme sul federalismo culturale in base alle quali nel 2016 Palazzo Mercanti acquisì dal Demanio i 40mila metri quadrati tra piazza Cittadella (a sud), il campo Daturi (a est), via Maculani (a nord-ovest), serve per dare mano libera alla Provincia che si accolla l’onere principale dell’intervento, finanziando con 20 milioni la realizzazione sia delle due palestre e di due dei tre edifici scolastici, sia del contenitore polifunzionale.

L’APPROFONDIMENTO DI GUSTAVO ROCCELLA SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ