“Il racconto della passione”. I capolavori di Collegio Alberoni in una visita speciale

Domenica prossima, 10 aprile, in occasione della domenica delle Palme, la Galleria Alberoni propone una visita guidata speciale intitolata “Il Racconto della Passione. I capolavori artistici del Collegio Alberoni narrano la Passione di Cristo”.

Il percorso guidato, che avrà inizio alle ore 16.45 dalla Galleria Alberoni sarà introdotto da una breve riflessione di Padre Nicola Albanesi, Superiore del Collegio Alberoni, si presenta come un vero e proprio viaggio attraverso i più straordinari capolavori dipinti e scolpiti, appartenenti alle collezioni artistiche alberoniane, che narrano la Passione di Cristo: dall’orto degli ulivi, alle scene sulla via della Croce, dalle Crocifissioni ai Compianti e alle Deposizioni in un itinerario che avrà come apice estetico ed artistico la presentazione e la visione di uno dei capolavori assoluti dell’arte occidentale quale è l’Ecce Homo di Antonello da Messina, ora presentato in un allestimento delicatamente rinnovato, nella penombra della sala dedicata nella quale un versetto della Sacra Scrittura risplende a orientare l’incontro tra il visitatore e il capolavoro.

La visita guidata mostrerà attraverso i capolavori presentati, alcuni dei quali non abitualmente compresi negli itinerari ordinari, la sensibilità estetica e religiosa occidentale dal XV al XXI secolo, svelando al contempo una processione di significative opere della collezione alberoniana.