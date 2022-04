Conto alla rovescia per la mostra su Klimt. Liberta.it l’ha vista in anteprima per voi

E’ iniziato il conto alla rovescia per la mostra “Klimt, l’uomo, l’artista, il suo mondo”. Martedì 12 aprile è fissata l’apertura al pubblico, ma Libertà e Telelibertà hanno potuto vedere in anteprima l’allestimento, giocato sui colori viola scuro e oro. Si corre per gli ultimi ritocchi. Molti ritratti femminili fanno da corona al nostro “Ritratto di Signora” che avrà una stanza tutta per sé. L’intera mostra – 150 opere, di cui due terzi non viste alla mostra romana – sono accolte totalmente in Palazzo XNL, ma il percorso inizia dalla Galleria Ricci Oddi, dove è stata allestita la biglietteria. Qui il visitatore potrà ammirare la Galleria nella sua forma originale e con le sue raccolte, poi un percorso pedonale esterno segnato da fioriere lo accompagnerà all’ingresso di XNL in via Santa Franca.

