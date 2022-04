Tutti gialli i primi manifesti elettorali di Katia Tarasconi comparsi in città

In caratteri insolitamente piccoli ma evidenti la scritta “Dritta al cuore” al centro del cartellone interamente giallo dove invece la firma – Katia Tarasconi – è soltanto aguzzando la vista che si riesce a mettere a fuoco. Solo un po’ più nitido è il Katia Tarasconi in stampatello che campeggia in basso a destra: “Nuovo Sindaco. Sindaca Nuova.”, recita il sottotitolo rimandando al sodo dell’appuntamento elettorale del 12 giugno prossimo. Sulle plance lungo le strade della città hanno esordito i manifesti della candidata a sindaca del centrosinistra (Pd, Articolo 1, Azione, Italia Viva, liste civiche, Psi).

“E’ il colore positivo per eccellenza e ha sorretto una campagna che è stata combattuta con grinta e gentilezza insieme, sempre in modo positivo e propositivo”, spiega Lorenzo Salmi la scelta del giallo come leit motiv cromatico della campagna elettorale di Tarasconi. “E’ stato il colore della campagna precedente di Katia alle Regionali del 2020 e da allora ha sempre caratterizzato i suoi canali social”,osserva uno degli spin doctor (principal strategist, la qualifica precisa) dell’agenzia Piave a cui la candidata ha affidato la comunicazione elettorale.