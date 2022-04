Polo protezione civile, corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti

Sul nuovo Polo nazionale di Protezione civile a Montale il Comune corre ai ripari. Dopo la ruvida revoca dell’appalto alla ditta Ires di Isernia accusata di “gravi negligenze e inadempienze” e “pretestuosi” ritardi, gli uffici dei Lavori pubblici hanno affidato alla piacentina Cgg srl l’incarico (2.200 euro) di “espletamento delle attività geologiche afferenti le prove su piastra e carotaggi”, servizio, spiega il provvedimento del Comune, che occorre assegnare in fretta come passaggio preliminare per far ripartire il cantiere puntando a ultimare la realizzazione della nuova sede della Protezione civile entro la scadenza di fine giugno 2022 oltre la quale si perderebbe il finanziamento di 1,6 milioni stanziato dalla Regione.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ