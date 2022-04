Il “Requiem” conquista la cattedrale: tutto esaurito al concerto di Pasqua

Certe solennità religiose acquistano sfumature particolari nel contesto attuale. Come nell’affascinante Concerto di Pasqua (36° edizione, 1987-2022) allestito dalla Banca di Piacenza nella Basilica di Santa Maria di Campagna nell’occasione stracolma. Lo spunto era celebrare i 500 anni della fondazione della gloriosa basilica; però atrocità della guerra in Ucraina e latente conflittualità mondiale obbligano oggi ad altre riflessioni.

Protagonisti dell’evento voci bianche, giovanili e miste del Coro Polifonico Farnesiano e l’Orchestra filarmonica italiana diretti da Mario Pigazzini; illustri co-protagonisti il soprano Erika Dilger, il mezzosoprano Lucia Dal Corso, l’organista Federico Perotti nonché il Gruppo strumentale Ciampi diretto da Claudio Saltarelli.

Massima festività liturgica cristiana, la Pasqua è una “festa mobile” per commemorare la resurrezione di Cristo; prevale nelle ultime interpretazioni il concetto di “passaggio” a libertà, primavera e vita eterna. E i brani selezionati rispecchiavano urgenza di liberazione e necessità di purificazione: apertura con “Den Tod (La morte)” (Cantata n. 4 “Christ lag in Todesbanden”) di J. S. Bach; poi “Dulcis Christe” di M. Grancini; quindi “Ave Verum” di G. Faurè, per voci bianche e organo. Quindi a cappella “Desiderium animae” di G. Malcolm, coro a 3 voci bianche; “Laudate Dominum” di M. A. Viro e “ Vere languores nostros” di A. Lotti per coro di voci bianche a tre voci; “Adoramus Te Christe” di G. B. Martini, coro a tre voci femminili e “Stabat Mater” di Z. Kodaly per quattro voci femminili.

Spettacolare l’ultima parte grazie all’Orchestra filarmonica italiana che ha proposto “Concerto in Do maggiore RV537” e “Gloria in Re maggiore RV589” di A. Vivaldi; fra questi due “Dextera Domini” di M. Haydn; in chiusura “Alleluja” da “Il Messia” di G. F. Händel con il “Gruppo strumentale Ciampi”. Abbiamo citato la scaletta al completo per giustificare l’impegnativo percorso scelto, dalla morte alla vita eterna attraverso la passione.

La Banca di Piacenza con questo Concerto di Pasqua ha dunque ribadito la forte sinergia fra arte, cultura e religione non scordando fra le righe il tragico momento storico.