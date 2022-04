Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Management”

Questa sera Scarpette Rosse su Telelibertà propone “Management”, un film indipendente del 2008 con Jennifer Aniston, Steve Zahn e Woody Harrelson: Mike è un tuttofare che lavora nel motel dei genitori a Kingman, una cittadina sulla Route 66 in Arizona.

Quando al motel arriva Sue, rappresentante di arredamento per aziende, se ne innamora perdutamente anche se lei è evidentemente fuori dalla sua categoria. Incredibilmente i due passano una notte insieme, alla quale attribuiscono un significato completamente diverso: mentre lei torna alla sua vita solitaria completamente dedicata al lavoro e alla carriera, lui, perdutamente innamorato, lascia il motel per seguirla come un cagnolino nella grande città.