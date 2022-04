“Esterno notte” di Marco Bellocchio a Cannes nella sezione “Premiere”

Esterno Notte, la serie tv di Marco Bellocchio,sul sequestro Moro, sarà presentata nella sezione Premiere in anteprima mondiale al Festival di Cannes in programma dal 17 al 28 maggio.

In gara per la Palma d’oro ci sono: Nostalgia di Mario Martone e Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi.

“Come assessore alla Cultura del Comune di Piacenza esprimo la mia più viva soddisfazione per il fatto che la serie televisiva “Esterno notte” di Marco Bellocchio sia inserita nella selezione ufficiale del prossimo Festival di Cannes”. Così si esprime l’assessore alla Cultura Jonathan Papamerenghi, commentando la notizia della partecipazione del lavoro del regista piacentino alla prossima rassegna cinematografica internazionale in Francia: “Sono un grande estimatore di Marco Bellocchio, che con le sue opere ha sempre saputo sintetizzare il proprio itinerario creativo con lo sguardo inquieto, nella continua ricerca di una trascrizione della realtà, così come la interpretiamo nei sogni. “Buongiorno, Notte” fu un film visivo, visionario e poetico e sono certo che la serie Tv dedicata a uno statista come Aldo Moro, sarà – come del resto fu il film – un’opera di altissimo livello. La notizia arrivata da Cannes mi riempie di soddisfazione e sono convinto che Piacenza avrà nei confronti di questo grande Maestro, un’alta considerazione nonché una profonda riconoscenza, perché anche all’estero Bellocchio è sempre riuscito a proporre la sua arte con successo e attenzione sia del pubblico che della critica”.