Klimt, oltre mille visitatori nel giorno di Pasquetta. “Traino per la cultura”

Arrivano dall’Emilia Romagna ma anche da altre regioni d’Italia e qualcuno dall’estero: sono i visitatori della mostra internazionale “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” allestita allo Spazio XNL di via San Siro. Oltre mille gli ingressi solo nel giorno di Pasquetta, alle 17, a due ore dalla chiusura, molti stavano ancora entrando. Tutti positivi i commenti all’uscita, per alcuni l’evento è stato oltre le aspettative. Molto apprezzato anche il QR Code che consente di vedere in diretta sul proprio smartphone la radiografia del celeberrimo “Ritratto di Signora” e il “Ritratto di ragazza con cappello” sottostante.

“La mostra sul Klimt sta facendo da traino a tutto il mondo culturale piacentino. A Palazzo Farnese, ad esempio, in un giorno di festa si registrano circa 80 ingressi, oggi siamo già oltre i 300” ha commentato con soddisfazione l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza, Jonathan Papamarenghi.