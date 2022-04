Dalla via Emilia, “Dritta al cuore” di Piacenza. Katia Tarasconi inaugura il point

Cappotto rigorosamente giallo, il colore scelto per la sua campagna elettorale, Katia Tarasconi, candidata sindaco di Piacenza alle prossime amministrative di giugno, ha inaugurato il suo point. Parte così dalla periferia, dalla via Emilia Parmense, la sua corsa “Dritta al cuore”, per usare il suo slogan, della città: Palazzo Mercanti.

“Un luogo di ascolto, dialogo e confronto – lo descrive Tarasconi -, dove incontrare i cittadini che vorranno espormi problemi, consigli, suggerimenti”.

Ancora nessun dettaglio sul programma elettorale, che rimarrà aperto alle modifiche fino al giorno prima del voto. “Abbiamo preso il tempo che serviva per proporre belle liste con competenze e tanti giovani. C’è molto lavoro da fare sulla cura della città, sulla pulizia, nella manutenzione degli spazi pubblici e del verde”.

E sulla rosa di candidati di lista Tarasconi ancora non si sbilancia.