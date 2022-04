Elezioni, in campo la lista Coraggiosa con Tarasconi: “Serve un’idea di comunità”

“Crediamo che a Piacenza serva un po’ di coraggio in più per rilanciare un’idea di comunità che negli ultimi anni si è persa”. Si presenta così Piacenza Coraggiosa, lista in sostegno alla candidata a sindaco Katia Tarasconi per la coalizione di centrosinistra.

“Scelte, azioni concrete che dai banchi del consiglio comunale di Piacenza portino acqua al mulino della pace, della protezione sociale e dello sviluppo sostenibile della città. Perché crediamo – prosegue la nota di Piacenza Coraggiosa – che fiducia sociale e comunità, così come diritti e doveri, devono viaggiare di pari passo e contribuire insieme a una nuova visione di città. Serve dunque partire dalla condivisione di obiettivi e progetti che coinvolgano direttamente le persone e le nostre tante realtà locali che dimostrano valore e operosità”.

“E’ difficile pensare in grande quando non si è all’altezza di occuparsi della quotidianità. Risolvere gli aspetti più prossimi a noi, le piccole ma grandi cose, come un marciapiedi sgangherato è vitale per un’amministrazione con l’obiettivo di alzare lo sguardo e guardare lontano. Un approccio che questa Giunta non ha avuto e di cui Piacenza ha invece tremendamente bisogno” conclude Piacenza Coraggiosa.