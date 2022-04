Prosegue la rassegna dialettale al President: sabato va in scena “La veduva”

Sabato 23 aprile alle 21 al Teatro President, nell’ambito della rassegna dialettale promossa dalla Famiglia Piasinteina, va in scena la compagnia “I povar lucc” che presenta “La veduva”, tre atti brillanti in dialetto piacentino di Adriano Vignola con la regia Mariagrazia Degiacomi.

La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”. La Veduva è certamente la più attuale delle recenti commedie per i temi trattati. La vedova, morbosamente aggrappata alla figura del marito, è, per la sua disponibilità economica e per il ceto sociale, corteggiata da diverse associazioni tra le quali le Dame della Carità presiedute dal parroco che cercherà fondi per una scuola. Il parroco sarà però così sincero? Lo si scoprirà nel prosieguo della commedia, durante la quale anche parenti del defunto marito cercheranno di ottenere finanziamenti che la vedova, molto ingenuamente, concede. Accadono però diversi episodi imprevisti che renderanno difficile la vita di società della vedova

Personaggi e interpreti: Edvige, Mariagrazia Degiacomi; Dorina, Anna Ferri; Gigliotti, Andrea Galvani; Gemma, Daniela Lusardi; Artemio, Luigi Dallanoce; Tina, Alessandra Buscarini; Don Terenzio, Marco Politi; don Silvano, Flavio Merli; architetto Giorgini, Marco Politi; Commissario Farlocchi, Vincenzo Repetti; signora Susetti, Anna Repetti; Architetto Martoni, Vincenzo Repetti. Suggeritrice Leda Pancari, costumi Cristina Guglielmetti.

La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina Ffp2.