Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Squilibrio”

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse” su Telelibertà propone “Squilibrio”, un film italiano del 2021, opera prima di Luca Rabotti, una storia di redenzione che racconta di un ex cocainomane che cerca la salvezza attraverso la natura e gli animali. Il protagonista Giovanni Merla, contadino anarchico è un uomo sui quaranta, che vive insieme alla nonna di centodue anni nella sua fattoria. Dopo un passato burrascoso, Giovanni è alla costante ricerca di redenzione. Si è ritagliato uno spazio nel mondo, vive in mezzo alla natura con i suoi amici animali, che come lui sono sopravvissuti a situazioni molto difficili. Nonostante i mostri del passato non lo lascino in pace, la natura lo aiuta a essere felice e a ritrovare se stesso.