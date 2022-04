Scarso entusiasmo e poco interesse alla politica: le liste elettorali procedono a rilento

Gli effetti del lockdown ma soprattutto l’impossibilità per tanto tempo di poter organizzare manifestazioni politiche con i cittadini, sembra stiano lasciando il segno in questa tornata elettorale 2022. Con effetti, in particolare, che si stanno riflettendo sulla composizione delle liste elettorali. I partiti, soprattutto quelli più strutturati, farebbero fatica a trovare nomi nuovi interessati ad entrare in consiglio comunale. Un po’ probabilmente incide anche la scarsa remunerazione della carica (81 euro lordi a seduta), ma forse ancora di più un certo distanziamento dalla politica che prima la pandemia da Covid, oggi la guerra in Ucraina, sembrano avere determinato nel sentire comune.

Così, a nemmeno tre settimane dai termini per depositarle (12 maggio), la composizione delle liste procede tra alti e bassi, con molti disposti a candidarsi per puro spirito di servizio e dare solo una mano, ma senza eccessivi entusiasmi per entrare a far parte del massimo consesso istituzionale cittadino.

