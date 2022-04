Valente Faustini a cento anni dalla morte, un pomeriggio di poesie per celebrarlo

Tra i bellissimi affreschi di Palazzo Chiappini a Piacenza, la Famiglia Piasinteina ha presenta la manifestazione dedicata alla memoria di Valente Faustini, organizzata in occasione del centenario della morte del poeta, con la lettura e la recita di alcune sue poesie tra le più famose.

“Mantenere vive le tradizioni è fondamentale – spiega Pino Spiaggi della Famiglia Piasinteina -, organizzando scuole di dialetto, recite e commedie per far sì che il dialetto piacentino non venga dimenticato”.

“Dopo due lunghi anni di pandemia la città di Piacenza ripartirà anche dal dialetto – ha commentato l’assessore alla Cultura di Piacenza Jonathan Papamarenghi -, il quale rappresenta una parte del nostro patrimonio culturale. Valente Faustini, a cento anni dalla morte, rimane il poeta più rappresentativo della letteratura dialettale piacentina nonché un intellettuale di ampio respiro e per questo motivo è importante ricordarne la figura luminosa”.

La manifestazione è organizzata dalla compagnia teatrale di Famiglia Piasintieina in collaborazione con il Comune di Piacenza nell’ambito del bando “Piacenza riparte con la cultura” si terrà presso i Giardini Margherita, domenica 24 Aprile alle ore 16.30.