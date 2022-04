Mercato coperto di piazza Casali da liberare, incognita trasloco per i negozianti

Struttura da liberare al massimo entro la fine di luglio, per consentire la demolizione e il rifacimento. Tempi previsti: un anno e mezzo, quindi entro la fine del 2023. Queste le indicazioni date dal Comune ai negozianti del mercato coperto di piazza Casali che sarà oggetto di questa pesante ristrutturazione. E nel frattempo i negozianti cosa faranno? La soluzione preferita da loro sarebbe stata l’ex autostazione delle corriere, il Comune ha rilanciato il trasferimento nel mercato di via Alberici. Alla fine, a quanto sembra, nessun accordo, e i negozianti cercheranno di arrangiarsi come potranno.

