Piazza Casali, mercato da liberare. I negozianti: “Non sappiamo dove andare”

Struttura da liberare al massimo entro la fine di luglio, per consentire la demolizione e il rifacimento. Tempi previsti: un anno e mezzo, quindi entro la fine del 2023. Queste le indicazioni date dal Comune ai negozianti del mercato coperto di piazza Casali che sarà oggetto di questa pesante ristrutturazione. E nel frattempo i negozianti cosa faranno? La soluzione preferita da loro sarebbe stata l’ex autostazione delle corriere, il Comune ha rilanciato il trasferimento nel mercato di via Alberici. Alla fine, a quanto sembra, nessun accordo, e i negozianti cercheranno di arrangiarsi come potranno.

“Non sappiamo cosa fare, in questo lasso di tempo necessario per la ristrutturazione molti di noi si troveranno allo sbaraglio”. Angela Lombardi è dipendente in una macelleria ed è seriamente preoccupata per il futuro. “La situazione poteva e doveva essere gestita meglio. Mi toccherà stare a casa”.

“Le nostre proposte alternative, come quella di trasferirsi durante i lavori a soli cento metri (in piazza Cittadella nell’ex autostazione delle corriere, ndc) non sono state considerate” sottolinea Eugenio Montanari, salumiere e decano dei commercianti di piazza Casali. “Siamo un punto di riferimento per gli anziani e gli abitanti del centro: anche se ci trasferissimo, come è stato proposto dal Comune, nell’altro mercato coperto in via Alberici, oltre a fare concorrenza ai negozianti che già vi lavorano, perderemmo il nostro giro di clientela. Si prospettano mesi difficili”.