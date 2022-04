“Top 500 Piacenza” oggi in edicola con Libertà e stasera alle 20.45 su Telelibertà

“Top 500 Piacenza”, l’iniziativa di Editoriale Libertà con Confindustria Piacenza, PricewaterhouseCoopers (PwC), Università Cattolica del Sacro Cuore e Crédit Agricole vive oggi, giovedì 21 aprile, il suo momento clou.

Giunta quest’anno alla terza edizione, il suo obiettivo è di fornire una panoramica delle realtà imprenditoriali del territorio, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sui prossimi impegni da cui sono attese le nostre aziende. Non manca uno sguardo sulla più stretta attualità e sul 2022 contrassegnato dal post pandemia e dal ritorno della guerra in Europa.

Una fotografia dello scenario piacentino si potrà avere proprio giovedì 21, quando allo Spazio Le Rotative è in programma la tavola rotonda “Bilanci e performance delle prime 500 aziende del piacentino”, trasmessa in prima serata alle 20.45 su Telelibertà e alla quale si potrà assistere in diretta dalle 16 sulla piattaforma di PwC.

Moderati da Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà, a confrontarsi sul tema saranno il presidente e il vicepresidente di Confindustria Piacenza, rispettivamente Francesco Rolleri e Claudio Bassanetti, la preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza, Anna Maria Fellegara, e Nicola Madureri, partner PricewaterhouseCoopers Italia.

Attraverso i video e il confronto fra gli esperti si otterrà così una fotografia del profilo imprenditoriale del territorio, con il focus rivolto a sei settori specifici (meccanica, logistica, agroalimentare, chimica, edilizia e terziario). Lo scenario sarà mostrato alla luce delle difficoltà attraversate dalle aziende durante la pandemia, difficoltà che nel Piacentino rispetto al territorio nazionale sono state più contenute, in modo particolare per i settori chimico e agroalimentare. A dimostrazione di come anche nei periodi più complicati la parola “resa” non sia contemplata nel dizionario adottato dalle nostre imprese. Si affronterà anche il tema delle sfide future: dalla transizione ecologica alla digitalizzazione, passando per le opportunità offerte dal Pnrr.

Già nella mattina di giovedì 21, però, il quotidiano Libertà sarà accompagnato in edicola dall’inserto di oltre 100 pagine “Top 500 Piacenza”, che porta sulla copertina un titolo che ha il sapore di una promessa: “Si riparte in un mondo che cambia”. La rivista consentirà di conoscere con la precisione dei numeri le prime cinquecento aziende piacentine, classificate in base ad alcuni parametri: fatturato, redditività, rischio finanziario e imposte che versano.