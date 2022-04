Sua maestà il Ragola: su Telelibertà una nuova puntata di Sentieri Piacentini

Prosegue stasera su Telelibertà la seconda edizione di “Sentieri piacentini”, il format realizzato dall’escursionista e videomaker pontenurese Roberto Salini dedicato alle passeggiate più suggestive delle nostre vallate fra trekking, natura e paesaggio. L’appuntamento con il secondo episodio si rinnova alle ore 20.05, dopo il TGL.

Se sabato scorso l’episodio era dedicato al complesso delle tre Pietre della Val Trebbia (Pietra Perduca, Pietra Parcellara e Pietra Marcia) quest’oggi ci si sposterà in Val Nure per esplorare “Sua maestà il Ragola”. In compagnia di Salini arriveremo in vetta alla montagna regina della vallata, il monte Ragola. Dopo aver percorso i pascoli sommitali ricchi di fioriture si scenderà a Prato Grande per poi tornare all’auto, lungo una bella e facile mulattiera in compagnia di caprioli e orchidee.

L’appuntamento su Telelibertà (anche in streaming sul sito Liberta.it) si rinnova ogni sabato alla stessa ora. Il prossimo episodio, sabato 30 aprile, ci porterà sulla vetta della Croce dei Segni nel cuore del Parco Provinciale del Monte Moria.