Pensieri in quota. Dal Penna al Piacenziano con Davide Galli, presidente Aigae

La ventesima puntata di Pensieri in quota, il podcast di Liberta.it dedicato a luoghi ed emozioni ospita Davide Galli, presidente nazionale delle guide Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) che ci conduce in un viaggio tra le bellezze del territorio piacentino e non solo, per scoprire alcune curiosità.

Podcast di Nicoletta Marenghi. Editing e sound design Matteo Capra.