Ondata di turisti a Piacenza, un 25 aprile da ricordare tra Klimt e i 900 anni del Duomo

Nella sola giornata di domenica alla mostra “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” sono arrivati 1.580 visitatori che con il 25 aprile sono saliti a 3.200. Festeggiano l’invasione di turisti anche i 900 anni della Cattedrale. In Duomo passano anche duemila persone al giorno. Tutto esaurito per le salite in cupola al Guercino in ogni week end: 300 posti contingentati. Negli itinerari d’arte entra la chiesa di Santa Maria di Campagna, gioiello assoluto dell’offerta turistica che dal 3 al 15 maggio torna a proporre le salite al Pordenone. Un 25 aprile da tutto esaurito anche per i ristoranti. Già da sabato 23 aprile risultava quasi impossibile trovare posto a pranzo per il 25 Aprile in città e nei comuni della cintura urbana.

