Sicuritalia Ivri: Industriando racconta le sfide del futuro per la sicurezza privata

Garantire la sicurezza dei propri clienti attraverso professionalità, competenza ed evoluzione delle tecnologie. A raccontarlo in “Industriando”, stasera alle 20.05 su Telelibertà, sarà Sicuritalia Ivri. Una società nata nel 2019 dall’acquisizione della storica realtà piacentina di Ivri da parte del gruppo Sicuritalia, leader in Italia per la sicurezza privata che conta circa 16mila dipendenti e oltre 100mila clienti sul territorio nazionale.

Ad illustrare la crescita della società sarà il presidente e amministratore delegato di Sicuritalia Lorenzo Manca: “Sin da quando ero studente sostengo che il bisogno di sicurezza degli utenti possa essere soddisfatto non da una singola offerta, quanto da una soluzione che integri più servizi. Nella piramide di Maslow la sicurezza è la seconda delle priorità dell’importanza, viene dopo solo alle esigenze fisiologiche come l’alimentazione”.

Con storie diverse ma entrambe di grande esperienza, Sicuritalia e Ivri nel corso degli anni si sono adattate ai tempi, sviluppando elevate competenze tecnologiche. “Cresciamo grazie alla fiducia che i clienti ripongono in noi, perché riusciamo a risolvere con flessibilità e servizi su misura le loro richieste”, spiega il direttore tecnico Danilo Callegari.

I contributi e le interviste di Industriando aiuteranno a comprendere quanto sia complesso l’universo della sicurezza che oggi spazia dall’attività delle guardie giurate al monitoraggio e intervento sulle segnalazioni, passando per gli importanti investimenti nella cybersecurity. Un ambito, quest’ultimo, che nel futuro richiederà professionalità sempre più specializzate ed esperte.