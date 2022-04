Mobilità sostenibile e sfida del Pnrr, Confindustria: “Cogliere le opportunità”

Infrastrutture e tecnologie per la mobilità sostenibile: un tema d’attualità, soprattutto in un ottica di finanziamenti Pnrr. Nuovi scenari che dovranno contribuire a rendere il sistema dei trasporti più orientato alla difesa dell’ambiente e dei consumi.

Un tema che Confindustria Piacenza ha affrontato in un convegno con i più importanti top player nazionali e non solo per propone una riflessione: nei prossimi anni l’Italia dovrà cogliere le opportunità del Pnrr per rendere il suo sistema più moderno e sostenibile, colmando il gap storicamente accumulato con i propri partner europei.

Per questo è imprescindibile mettere a fattore comune conoscenze, competenze e informazioni, in modo tale da immaginare e realizzare la Piacenza del futuro in maniera consapevole e condivisa.