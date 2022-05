Il Municipale ospita l’Ukrainian Classical Ballet: il 15 maggio “Don Chisciotte”

Anche la Fondazione Teatri di Piacenza risponde all’appello dell’Ukrainian Classical Ballet, in una rete di solidarietà a favore dei danzatori ucraini, con il balletto “Don Chisciotte”, in programma domenica 15 maggio alle 16.00 al Teatro Municipale.

L’arrivo in Italia dell’Ukrainian Classical Ballet, che riunisce i migliori ballerini provenienti dai principali teatri del Paese (Opera Nazionale dell’Ucraina, Teatro Taras Shevchenko, Teatro del Opera e balletto di Odessa, Teatro Accademico di Kharkiv e Opera Nazionale di Lviv) e conta come solisti le étoiles Olga Golitsya e Yan Vana, è stato reso possibile da una rete di solidarietà a cui hanno aderito numerosi teatri che ospiteranno le performance dell’ensemble, permettendogli di continuare a lavorare in tournée.

Don Chisciotte, balletto in tre atti tratto dal celebre romanzo di Miguel de Cervantès, su musica di Léon Minkus, vede le coreografie di Alexandre Gorski da Marius Petipa e Victor Litvinov, le scene di Evgeny Gurenko e i costumi di Vera Poliudova. Tra gli interpreti principali Denys Chulkov (Don Chisciotte), Evgenii Cojokari (Sancho Panza), Kitri Olga Golitsya (Kitri), Jan Vana (Basilio).

La storia, al di là della suggestione del romanzo di Cervantes, offre al celebre balletto l’opportunità di eseguire variazioni di danza spagnola, con tutti gli elementi del folklore spagnolo.