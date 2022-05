Liberali, ecco la lista in sostegno a Sforza: dentro Putzu, Saccardi e Giardino

Ci sono anche l’ex assessore Filiberto Putzu e i consiglieri comunali uscenti Michele Giardino, Mauro Saccardi e Antonio Levoni nella lista dei Liberali pronta a correre in sostegno al candidato a sindaco Corrado Sforza Fogliani. Una discesa in campo che ha spaccato il centrodestra, con il supporto anche di altre forze politiche: la Buona Destra, Piacenza al Centro, l’Officina delle Idee e Rinascimento (il movimento politico di Vittorio Sgarbi). Non rientra nella rosa di nomi, invece, l’ex assessore Massimo Polledri, che – nonostante varie polemiche – punta a presentarsi con il suo partito, la Lega.

LA LISTA – Danilo Anelli, Omaima Bentalab, Lucia Beretta, Camillo Bongiorni, Annalena Bosi, Elisabetta Buttafava, Enrico Carini, Maricarmen Chiesa, Antonino Coppolino, Valentina Di Santo, Marco Elisj, Francesco Galli, Michele Giardino, Paolo Giorgi, Cristiano Grandi, Elena Gualla, Antonio Levoni, Beatrice Liguori, Marina Malchiodi, Fiorenzo Malvicini, Roberto Malvisi, Francesco Mastrantonio, Milly Morsia, Marco Walter Panizza, Danilo Pautasso, Franco Ponzini, Filiberto Putzu, Silvia Rancati, Antonello Repetti, Alessio Rizzi, Mauro Saccardi e Natalia Schiavi.