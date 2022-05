Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Febbre a 90°”

Questa sera “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone “Febbre a 90°”, una commedia del 1997 tratto dal delizioso libro omonimo e autobiografico dell’autore britannico Nick Hornby: racconta la storia di Paul Asworth e della sua grande passione per la squadra di calcio dell’Arsenal, nata da ragazzino. Una volta diventato adulto, Paul (interpretato da Colin Firth) diventa docente di lettere in una scuola dove è anche allenatore della squadra di calcio e fatica a conciliare il suo grande amore per l’Arsenal con la relazione con una collega, Sarah.

Una storia di amore e calcio, ma soprattutto la storia di una relazione di coppia, che è la specialità di Nick Hornby, affrontata anche nei libri successivi, come “Alta fedeltà”, (che è una storia di amore e musica): Paul e Sarah sono solo due personaggi, ma potremmo essere noi.