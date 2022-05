Appuntamento con l’arte contemporanea e con i pittori Ranieri Fornario e Diego Maria Gradali alla galleria Arte cornice in piazza Sant’Antonino: alle 18.00 inaugura la mostra intitolata “Vis Vis” a cura di Michele Votto, introdotta dalla critica d’arte Elisa Bozzi. L’ingresso è libero.

“Vis a Vis” tratta di due mondi artistici a confronto, due artisti diversissimi tra di loro i cui universi entrano in contatto in maniera complessa ma niente affatto stridente.

Ranieri Fornario lavora sul concetto dell’opera d’arte. Dopo aver ricucito i tagli sulla tela di fontaniana memoria, regala alle sue opere la bellezza della figura, stilizzata, appena accennata, ma di fortissimo impatto. Con “Trisrosso” si riappropria della tela e ricuce gli strappi con fili preziosi, per creare qualcosa di altro, che va oltre lo storicismo. “Fruttirossi” è, invece, la rappresentazione stilizzata di elementi naturali, che diventano una versione concettuale di sé.

Diego Maria Gradali è autore del progetto “Memorabiglia&Co.”, una serie di acrilici su tela iperrealistici che rappresentano quelli che erano i suoi desideri di bambino. Biglie di vetro coloratissime, caramelle, cioccolatini, orsetti gommosi. Ma non solo. Il piccolo Diego guardava anche al mondo degli adulti e ai suoi status symbol, come la Porsche Carrera di un’opera realizzata con grande maestria.