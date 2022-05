La madre di Nadia Toffa in Sant’Isidoro: “Il suo ricordo per la ricerca oncologica”

“Nadia era un dono, Nadia è tuttora un dono e attraverso questo libro lo sarà anche in futuro” sono le parole di Margherita Rebuffoni, mamma della giornalista Nadia Toffa, morta nel luglio del 2019 a causa di un tumore al cervello. I sentimenti, le emozioni e le poesie della figlia scomparsa troppo presto continuano a vivere nel libro “Ti aspetterò tutta la vita” che Rebuffoni ha presentanto oggi pomeriggio all’interno

Tutti i proventi del libro saranno destinati alla fondazione Nadia Toffa creata dai genitori della celebre giornalista de Le Iene per contribuire alla ricerca oncologica, in particolare quella legata al cancro al cervello. “Sul sito della nostra fondazione si può donare anche solo un euro, perchè – sottolinea Margherita Rebuffoni – se tutti noi donassimo anche solo un euro si raggiungerebbero risultati impensabili”.

“Obiettivo della fondazione – tiene a precisare Margherita – è quello di regalare agli ospedali civili di Brescia un ecografo, del costo di 170mila euro, fondamentale per le operazioni legate al tumore al cervello, per questo io e mio marito stiamo girando l’Italia nel segno di Nadia”.

Filo conduttore delle iniziative promosse dal “Colleg(hiamoci) Festival organizzato all’interno del meeting centre “Il Fienile” è la tematica del dono. Per mamma Margherita “Nadia è ed era un dono sia come figlia che attraverso il suo lavoro d’inchiesta”. “Tutta l’eredità che Nadia ci ha lasciato attraverso i suoi racconti sono un dono – evidenzia Giulia Rugna Sapia, direttore del Collegio Sant’Isidoro e della residenza universitaria Gasparini – il ricordo secondo me è la più importante forma di dono che possiamo continuare ad esercitare”.

Dopo la presentazione del libro, si è tenuto un live painting (pittura dal vivo) a cura dell’artista piacentino Fabio Guarino, accompagnato da musica e da un gradevole rinfresco. Durante il festival – legato alle iniziative della “Giornata del Dono”, d’intesa con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, e organizzato dalla direzione del Collegio, in collaborazione con gli studenti collegiali e con l’Associazione Diciottotrenta – è stata inaugurata un’esposizione di illustrazione grafica sul tema del dono dal titolo “Non siamo così soli”. “Le opere – ha spiegato Rugna Sapia – rappresentano un estratto dei lavori confluiti nella mostra a cielo aperto “cARTElloni – L’arte si fa per strada”, promossa dall’associazione Diciottotrenta con lo scopo di diffondere l’arte nelle strade di Piacenza”.