Tarasconi svela la sua civica: “Più vita in centro storico”. Capilista due 19enni

“Il nostro obiettivo è di riportare la vita in centro storico, come fulcro urbano pulito e decoroso”. Parte da piazza Cavalli la corsa elettorale della lista civica a sostegno di Katia Tarasconi, candidata a sindaco del Pd e di altre forze del centrosinistra. I nomi, 16 donne e 16 uomini con un’età media di 46 anni, sono stati presentati oggi pomeriggio. I capilista sono due giovani classe 2003: Margherita Lecce e Leonardo Lucca.

Tra gli altri, ecco il musicista Francesco Brianzi, il presentatore Marcello Granata, la sindacalista Claudia Gnocchi, il pediatra Giuseppe Gregori, l’ex direttore di Confcommercio Alberto Malvicini e l’esperto di protezione civile Alfio Rabeschi. C’è anche l’ex consigliere comunale Gianluca Bariola, decaduto dall’aula di palazzo Mercanto dopo il ricorso di Samuele Raggi.

“Piacenza ha bisogno di una visione proiettata al futuro – ribadisce Tarasconi – in particolare per i giovani. Centrodestra sicuro di vincere? In bocca al lupo. Ognuno fa la sua partita”.

TUTTI I NOMI – Lecce Margherita, Lucca Leonardo, Bossi Loredana, Bozzarelli Elena, Bersani Davide, Bravi Sara, Brianzi Francesco, Brusamonti Sibillla, Casati Francesco, Dalla Fontana Manuela, Chiesa Davide, Ferrari Antonia, Dadati Mario, Ferri Antonella, Dallanegra Luca, Fugazza Angela Stefania, Ferrari Luca, Garilli Paola, Granata Marcello, Gnocchi Claudia, Gregori Giuseppe, Menzani Elisabetta, Malvicini Alberto, Merlini Monica, Marchesini Mirco, Pagani Silvana, Pighi Attilio, Stefanoni Miriam, Qenan Jaho, Torricella Elena e Rabeschi Alfio.

