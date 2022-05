Pensieri in quota. Da Ponte dell’Olio a Mandrola: vigneti, castelli e coda d’aereo

Per fare una camminata di certo non è necessario raggiungere le vette più alte. Soprattutto quando i sentieri sono ricoperti di fango dopo la pioggia. Quando si presenta una situazione simile ci si può limitare all’asfalto, meno poetico ma funzionale in questi casi. Un percorso panoramico è quello tra Ponte dell’Olio e Mandrola. L’importante è che non ci sia la nebbia…A raccontarci qualcosa in più di questa zona è il trail runner Demetrio Castignola nella 22esima puntata di Pensieri in quota.

