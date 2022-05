Elezioni: Bonaccini, Letta e Delrio: tanti i vip in arrivo a sostegno di Tarasconi

Da Stefano Bonaccini a Enrico Letta, da Graziano Delrio a Carlo Calenda, da Matteo Richetti ad Elly Schlein fino al sindaco di Milano Beppe Sala. Sono tanti i nomi importanti della politica nazionale e regionale che arriveranno a Piacenza nelle prossime settimane per sostenere la campagna elettorale di Katia Tarasconi, consigliere regionale del Pd in Emilia-Romagna e candidata a sindaco di Piacenza alle prossime amministrative del 12 giugno.

Nomi della politica e non solo. Uno su tutti: Mauro Berruto, già tecnico della nazionale di Pallavolo e “volto” di tanti successi di cui essere orgogliosi.

L’annuncio è stato fatto l’altra sera al Teatro Gioia di Piacenza dove, come ogni domenica, si è tenuto l’incontro con tutti i piacentini e le piacentine che hanno deciso di impegnarsi in questa sfida elettorale come volontari e candidati: erano in 150, ovvero 50 in più rispetto a domenica scorsa.