Tessera elettorale smarrita, al Quic di viale Beverora le richieste di duplicato

E’ il Quic di viale Beverora 57, sede degli sportelli polifunzionali del Comune di Piacenza, il punto di riferimento cui rivolgersi in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi della propria tessera elettorale.

L’invito ai cittadini che avessero necessità di richiedere un duplicato, o di ritirare la tessera se non l’hanno ricevuta a domicilio, è quello di rivolgersi agli sportelli Quic già in questi giorni, per evitare il protrarsi delle attese nell’immediatezza del turno elettorale. Questo il consueto orario di operatività: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15.

Si ricorda, infine, che l’Ufficio Elettorale ha trasmesso per posta ordinaria ai cittadini che all’interno della città hanno variato l’indirizzo di residenza un’etichetta adesiva riportante gli aggiornamenti, che dovrà essere incollata sulla tessera elettorale nell’apposito spazio. Anche in questo caso, è importante verificare sin d’ora se si è in possesso di tale documento, per non concentrare tutte le richieste nel giorno della votazione.

Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno, gli orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali

Al fine di garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative, l’ufficio Elettorale di viale Beverora e l’ufficio Elezioni di Largo Anguissola rimarranno aperti ininterrottamente, dalle ore 8 alle ore 20, di venerdì 13 e sabato 14 maggio. Nei giorni immediatamente precedenti, gli uffici Elettorale di viale Beverora ed Elezioni di Largo Anguissola osserveranno il seguente orario: martedì 10 maggio dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì 11 dalle 8.30 alle 12.30, giovedì 12 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Ci si potrà rivolgere, per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, anche al Quic di viale Beverora, che osserverà i consueti orari di apertura.