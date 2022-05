Tarasconi: “Bus gratis per gli over 70 e agevolazioni per i giovani”. Ospite Bonaccini

Si chiama “Ri-Bus” il progetto elettorale lanciato da Katia Tarasconi, candidata a sindaco del centrosinistra: “E’ la nostra proposta per il trasporto pubblico locale che prevede la reintroduzione, dopo cinque anni senza, dell’autobus gratis per gli over 70”. Tarasconi ne ha parlato ieri sera in un incontro aperto al pubblico nel circolo ricreativo di via Di Vittorio, insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini. “Reintrodurre la gratuità degli autobus per i più anziani – ha detto – ha anche un valore sociale. Raccogliendo i tantissimi input che ho ricevuto ascoltando le persone, mi sono resa conto che incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici può rappresentare uno stimolo importante a uscire di casa, a vivere la città, a muoversi, a interagire per chi ha una certa età. E’ importante ed è una cosa che in questi anni è mancata”.

“Se Piacenza è il nostro cuore – ha proseguito la candidata – il trasporto pubblico locale è il suo sistema circolatorio. E perché funzioni bene deve essere fluido e capillare”. Qualità del servizio prima di tutto, dunque, con collegamenti puntali tra centro, periferia e frazioni. In altre parole, come sottolineato da Tarasconi, “il trasporto pubblico deve diventare una valida alternativa all’utilizzo dell’automobile”.