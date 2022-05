Visite e iniziative a Piacenza per la Notte europea dei musei il 14 maggio

Spazi espositivi e patrimonio culturale cittadino pronto a brillare sotto le stelle, anche

a Piacenza, per la Notte europea dei Musei, che nella serata di sabato 14 maggio,

dalle 20 alle 24, permetterà di visitare al costo simbolico di un euro tutte le sezioni

museali di Palazzo Farnese, riservando invece l’ingresso gratuito al Museo civico di

Storia Naturale, dove sarà possibile – con inizio alle 21 e alle 22.15 – seguire visite

guidate alle collezioni e alla mostra “Piacenza chiama Marte”.

Molteplici, nel contempo, le iniziative che animeranno la mole vignolesca, come

anticipa l’assessore Jonathan Papamarenghi: “Attività didattiche e laboratori, itinerari tematici e a sorpresa, oltre a due grandi eventi ad accesso gratuito, quali la rassegna fotografica “Un promettente insuccesso – Ferrari 75” dedicata alla storia della mitica Rossa di Maranello e la 7° edizione del Festival del Fumetto che si svolgerà tra le

arcate del loggiato e nella cornice della Cappella Ducale.

Intrattenimento e opportunità di approfondimento culturale per tutte le età e le passioni, dall’arte e la storia al design delle auto più iconiche al mondo, dalle graphic novel e gli eroi capaci di far sognare adulti e bambini sino al Fegato Etrusco e ai Fasti dei Farnese.

Il tutto, come sempre, nel segno della massima accessibilità e apertura al pubblico”.

Nel corso della serata sarà possibile, per i visitatori presenti, prenotare – sino ad

esaurimento delle disponibilità – la partecipazione ai diversi eventi in programma,

senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso ma con necessità di riservare il

proprio posto.

Alle 22.30, per un massimo di 25 partecipanti, si terrà la visita guidata di un’ora alla

Sezione Romana inaugurata nel maggio 2021, mentre sono previsti due turni – dalle

20.45 per bambini dai 4 agli 8 anni, dalle 21.45 per i ragazzi dagli 8 ai 15, con un

massimo di 20 presenze e durata di 60 minuti – per l’attività didattica “La notte degli

Etruschi”, alla scoperta del Fegato di Piacenza tra ricostruzioni immersive e percorsi

di espressività corporea, che faranno percepire tutta l’energia degli elementi naturali.

Avranno inizio alle 22 e alle 23, accogliendo sino a 25 persone, le visite guidate ai

Fasti di Paolo III nell’Appartemento Stuccato, in un itinerario all’insegna dell’arte

della durata tra i 30 e i 45 minuti. Stesse tempistiche per la visita guidata agli affreschi delle sale espositive e delle salette segrete, che si terranno – sempre per 25

partecipanti al massimo – alle 21.30 e alle 22.30.

Riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni, con partenza alle 21, la caccia all’indizio, tra

indovinelli e misteri da risolvere, “Enigma a Palazzo Farnese”, per un massimo di 30

piccoli partecipanti accompagnati da un solo adulto (con termine alle 22.30).

Nel contesto della serata si inseriranno, inoltre, le visite in una sezione “a sorpresa”

con l’accompagnamento della direttrice dei Musei Civici Antonella Gigli, con inizio

alle 21 e alle 22, per una durata di 45 minuti e sino a 25 partecipanti.