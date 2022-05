“Dire fare radio”: in arrivo dj Costantino con un evento tra ex Carmine e palazzo Farnese

Il progetto “Dire fare radio” giunge all’evento finale in programma venerdì 27 maggio, con protagonista Raffaele Costantino, dj, produttore, conduttore radiofonico e autore su Radio2, considerato un punto di riferimento unico nel panorama radiofonico nazionale. Il primo incontro si terrà alle ore 15 nella cappella ducale di palazzo Farnese per un talk insieme all’artista. La giornata si concluderà alle ore 21 nell’ex chiesa del Carmine per una serata all’insegna della musica e del divertimento in un viaggio afro-futuristico. L’evento vedrà in apertura un live solo di Teeepeee (Kevin Rizzo). Pc Radio Cult e Riccione Webradio ringraziano la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Piacenza e l’assessorato al Turismo e alla Cultura, il Laboratorio Aperto di ex chiesa del Carmine, Giulia Ripa e Thatsmotion per il progetto grafico. I laboratori del progetto “Dire Fare Radio” riprenderanno in autunno. Per ulteriori informazioni, approfondimenti sull’artista e dettagli: [email protected]