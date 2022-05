Libertà, Anpas e Croce Bianca: il 30 maggio un concerto lirico per l’Ucraina

L’arte è un’arma da contrapporre alla guerra, in grado di insegnare la cultura della pace, dell’amicizia, della comprensione e della convivenza.

La musica, in particolare, serve ad unire infondendo conforto e coraggio. Ed è di coraggio che in questo momento ha bisogno il popolo ucraino, ma soprattutto di aiuti concreti.

In questo senso si rinnova il legame tra Editoriale Libertà, il comitato provinciale di Anpas e la Pubblica Assistenza Croce Piacenza di Piacenza che, dopo la raccolta fondi lanciata ai primi di marzo e capace di raccogliere decine di migliaia di euro, organizza lunedì 30 maggio alle 21.00 “Stay with Ucraine”, un concerto lirico benefico. L’evento è ospitato al Teatro Filodrammatici grazie al contributo dell’associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Protagonisti d’eccezione il soprano Svitlana Kalinichenko, il tenore Luca Bodini e il baritono di fama mondiale Vladimir Stoyanov. Insieme ai cantanti dell’accademia di canto lirico di Nadya Petrenko e al Coro Ponchielli-Vertova di Cremona, con Patrizia Bernelich maestro del coro e pianista, eseguiranno – tra gli altri – brani di Verdi, Rossini, Puccini e Mascagni.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: le offerte saranno devolute ai profughi ucraini. Per informazioni è possibile telefonare al Teatro Filodrammatici al numero 0523315578.