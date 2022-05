“Videosorveglianza e impianti sportivi”. Presentata la lista della Lega

Presentata oggi pomeriggio ai Giardini Merluzzo la lista della Lega in sostegno alla ricandidatura a sindaco di Patrizia Barbieri con il centro-destra. La lista, che comprende 32 candidati, è composta per un terzo da Under 35. A fare il punto sul programma ci ha pensato il consigliere regionale della Lega Matteo Rancan.

“Intanto – ha spiegato – partiamo da quello che in questi anni è già stato fatto, che è tanto, su sicurezza, sport, commercio e ambiente. Partiamo da quello per rilanciare: pensiamo che sicuramente ci sarà da ampliare l’impianto di videosorveglianza di tutto il comune. Per quanto concerne lo sport occorrerà sicuramente investire nella riqualificazione di tutte le piscine all’interno del comune. Sulla ciclabilità dovremo fare degli investimenti importanti, e in questo senso abbiamo già chiesto fondi al Pnrr, e infine vi è la disability-card, una proposta lanciata dal ministro Stefani e che consentirà ai disabili di usufruire di diversi servizi anche relativi alla cultura”.

LA LISTA – Eugenio Barbieri, Giuseppe Bergonzi, Arianna Burzoni, Lorella Cappucciati, Valentina Casarola, Stefano Cavalli, Daniela Cremona, Alessio Dati, Marvin Di Corcia, Jacopo Freschi, Davide Garilli, Angela Garioni, Angela Giovanelli, Tommaso Giovilli, Stojan Madzov, Paolo Mancioppi, Marisa Michelotti, Marco Montanari, Luca Pandelli, Sergio Pecorara, Roberta Penini, Massimo Polledri, Sara Schiavi, Carlo Segalini, Massimo Sidi, Lorenzo Susinno, Rachele Tizzoni, Laura Vaghini, Cristina Valla, Annarita Volpi, Luca Zandonella Callegher, Galeazzo Ziliani.