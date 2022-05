Danza, “Non solo musical” in scena domenica 22 alla Cappella Ducale

Tanta danza andrà in scena domenica prossima 22 maggio alle 18 alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese, grazie alla presenza della scuola “Ballet club Step by Step” diretta da Laura Del Bigio: “Questa è la dimostrazione che la Cappella Ducale è finalmente diventato uno spazio polivalente, in cui oltre a convegni e conferenze è possibile ospitare concerti, balletti e spettacoli musicali. Lo scopo è ora quello di favorire, insieme alle associazioni culturali del territorio, anche compagnie teatrali, di danza e di musica provenienti da altre realtà, perché Palazzo Farnese possa essere un contenitore polivalente e polifunzionale sempre più aperto al grande pubblico”. Con queste parole, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta all’Anticamera del Duca nella vignolesca mole, l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, insieme a Laura del Bigio e alla coreografa Franca Stilo, ha presentato lo spettacolo di danza che si dividerà in due momenti, il primo ispirato al film “Sister Act” e il secondo in cui verranno interpretati alcuni brani musicali dalle allieve dello “Step by Step”.

“Il nostro spettacolo intende mettere un punto sul passato fatto di mesi terribili tra Covid e chiusure conseguenti e proseguire con una pagina nuova – hanno detto Laura Del Bigio e Franca Stilo – sulla scia di “Dove eravamo rimasti?” che avevamo portato in scena nella scorsa estate culturale, in cui la città di Piacenza si è distinta per qualità e numero di eventi”. Ha aggiunto Laura Del Bigio: “Ospiti per l’occasione saranno la compagnia musical di Spazio Danza, composta da due uomini e nove donne che canteranno, reciteranno e balleranno sotto la direzione di Franca Stilo. Il musical che sarà portato in scena è ispirato al film “Sister Act”, film del 1992 diretto da Emile Ardolino”.

La protagonista della vicenda è Deloris Van Cartier, esuberante solista del trio femminile The Ronelles. Il gruppo si esibisce al Moonlight Lounge, locale di proprietà dell’amante di Deloris, Vince LaRocca. Stanca di dover nascondere la relazione, la donna irrompe nell’ufficio di Vince per un confronto e fa una scoperta sconcertante: l’uomo è un pericoloso malavitoso: “Il nostro musical rivisitato – aggiunge Franca Stilo – è stato tradotto in italiano col titolo di “Sorelle in azione”, dove è l’unione a fare la forza, i cattivi vengono sconfitti e imparano a redimersi e le suore coniugano il loro stato di remissione e di fede con follia e divertimento”.

Nella seconda parte lo Step by Step presenta con le sue allieve “Royals”, “Over the rainbow”, “Suite Excelsior” e il gran finale di Marcia delle Nazioni, un inno alla pace in questi drammatici tempi di guerra.