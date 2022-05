Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Croupier” con Clive Owen

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone “Croupier”, un film britannico del 1998 interpretato da Clive Owen all’inizio della sua carriera. In questo film l’attore interpreta Jack Manfred, aspirante scrittore senza successo, che grazie alle conoscenze del padre trova un lavoro come croupier al casinò. Quando il mondo del gioco d’azzardo lo travolge, Jack rovina la relazione con la fidanzata e inizia a frequentare una giocatrice, violando le regole del casinò e facendosi coinvolgere in un piano molto pericoloso.