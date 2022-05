“Idee e progetti per i cittadini del domani”. L’eurodeputato Brando Benifei a Piacenza

Il parlamentare europeo Brando Benifei è arrivato a Piacenza per sostenere la candidatura a sindaco di Katia Tarasconi. Prima di essere accolto al point elettorale di San lazzaro, Benifei ha partecipato all’inaugurazione della prima panchina europea colorata di blu nel comune di Gragnano insieme ai ragazzi del paese, all’amministrazione comunale e al segretario dei “Giovani democratici” Andrea Cappellini.

Dopo aver mangiato in un’osteria del luogo e aver apprezzato i salumi piacentini, l’europarlamentare ha tenuto un convegno riguardante Next generation Eu (fondo per la ripresa del valore di 750 miliardi) e Pnrr. Insieme a lui, Cappellini, Tarasconi e Costanza De Poli candidata all’interno della lista del Partito democratico.

Benifei ha ricordato i cent’anni dalla nascita di Enrico Berlinguer: “La volontà di impegnarsi per il bene comune e valori profondi come quello della solidarietà devono guidare l’azione amministrativa”.

“Berlinguer si rivolgeva spesso ai giovani, ai cittadini del domani – spiega l’europarlamentare – e sono convinto che questa coalizione a sostegno di Katia, Piacenza possa diventare una città più vicina alle esigenze dei giovani per il lavoro, per la costruzione di una famiglia e per il futuro”. Benifei ha infine sottolineato l’importanza di “partecipare ai bandi e utilizzare al meglio le risorse europee e del piano nazionale di di ripresa e resilienza”.

Del suo stesso avviso Katia Tarasconi: “I soldi non arrivano per magia, ma bisogna andare a prenderli attraverso le relazioni umane e professionali e creando un filo conduttore con governo regionale a Bologna, nazionale a Roma ed europeo a Bruxelles”. “Noi abbiamo la consapevolezza che i fondi del Next generation Eu e del Pnrr siano un’opportunità fondamentale per Piacenza e sappiamo che negli ultimi anni il nostro comune non è stato all’altezza a riguardo della realizzazione di progetti per la città“ le parole di De Poli.