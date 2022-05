Buona Destra, Giardino: “Investire sullo sviluppo economico di Piacenza”

Creare un centro per l’ausilio del lavoro in sostegno ai giovani, promuovere un grande piano delle opere pubbliche, realizzare il parco delle mura e delimitare aree condivise in città in cui pedoni e ciclisti abbiano la precedenza. Sono alcuni dei punti contenuti nel programma elettorale della Buona Destra, sigla politica che rientra nella lista dei Liberali a supporto del candidato a sindaco Corrado Sforza Fogliani. L’intervista a Michele Giardino nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.