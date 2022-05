Elezioni, il sondaggio del centrodestra: “Barbieri avanti su Tarasconi”

Un’ipotesi di voto al primo turno che vedrebbe in testa Patrizia Barbieri (centrodestra) al 48,5 per cento, seguita da Katia Tarasconi (centrosinistra) al 34 per cento. Il ballottaggio riconfermerebbe il trend: avanti il sindaco uscente con il 53,3 per cento dei consensi. E’ il quadro delineato da un recente sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri “per fotografare, a questo punto della campagna elettorale, la propensione al voto di domenica 12 giugno – spiega la coalizione di centrodestra – è la fotografia di uno scenario in continua evoluzione e registra il sentiment di un campione di mille unità, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel Comune di Piacenza, stratificato per sesso ed età”.







“Ma questo sondaggio – prosegue il centrodestra – è semplicemente per noi uno strumento di lavoro che ci sprona a continuare la nostra campagna tra i cittadini e esprimere il massimo impegno di tutta la nostra coalizione in queste due ultime settimane di campagna elettorale”.

METODO – . La rilevazione di Euromedia Research è stata effettuata dal 23 al 24 maggio attraverso mille interviste telefoniche (Metodo C.A.T.I. – C.A.M.I.). Lo scopo di questa rilevazione è stato quello di raccogliere le opinioni degli elettori del Comune di Piacenza in merito alle elezioni comunali che si terranno domenica 12 giugno. I campioni sono stati determinati attraverso una stratificazione proporzionale multipla, basata sui caratteri di sesso ed età. I dati relativi alle ampiezze assolute e percentuali delle caratteristiche sopra citate provengono dai dati ISTAT 2022. L’universo di riferimento è stato determinato a partire dalle cifre della popolazione assoluta su cui è stata effettuata la determinazione percentuale della popolazione dai 18 anni in su ed in seguito incrociata con le caratteristiche di sesso e fascia di età. (Popolazione adulta, Comune di Piacenza: 86.920). La rilevazione è stata effettuata mediante interviste telefoniche attraverso metodologia C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing), C.A.M.I.(Computer Assisted Mobile Interviewing). Il committente è Edoarda Ghizzoni. Il periodo di rilevazione è il 23 e 24 maggio 2022. Sono state effettuate mille interviste.