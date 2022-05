Maurizio Botti, candidato sindaco alle prossime elezioni e sostenuto dalla lista “Piacenza rinasce” traccia quelli che secondo lui rappresentano i punti cardine per rendere la nostra città più attrattiva. Dalla cura del verde ai parcheggi, passando per gli spazi fruibili dai cittadini. Ecco la sua ricetta per rendere Piacenza una città migliore.

