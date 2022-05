Ignazio La Russa a Piacenza: “Quando il centrodestra è unito non ci sono avversari”

Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa oggi pomeriggio è stato il protagonista di un incontro organizzato dai candidati di Fratelli d’Italia ai giardini Margherita. “Sono molto contento che a Piacenza il centrodestra confermi la propria unità, la propria forza e la volontà di migliorare la città” le parole del Senatore che ha voluto precisare la rilevanza del ruolo dell’onorevole Tomaso Foti nonostante la scelta di non ricandidarsi: “Foti è soggetto imprescindibile della nostra azione politica in chiave locale a Piacenza e in chiave nazionale e darà una grande mano alla nostra lista”.

La Russa – prima di salire nel gazebo colorato dalle bandiere dell’Italia e dai simboli del partito di Giorgia Meloni – ha consigliato ai cittadini di Piacenza di non aspettare l’eventuale ballottaggio per votare: “Gli elettori devono sapere che dividere il voto del centrodestra è rischioso, perchè poi arriva il giugno inoltrato e le sfide diventano più complesse soprattutto a causa del clima”. Infine il vicepresidente del Senato ha auspicato la stessa unità manifestata a Piacenza anche a livello nazionale: “Si vince e si perde insieme, pretendiamo che i nostri alleati si impegnino a dire no a qualunque governo con chiunque altro non sia il centrodestra unito”. Secondo La Russa infatti “quando il centrodestra si presenta unito con figure di riferimento valide non ha avversari”.