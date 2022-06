Patti Smith il 28 giugno a Piacenza davanti a Santa Maria di Campagna

Patti Smith sarà a Piacenza il 28 giugno. L’evento è gratuito ed è stato offerto dalla Banca di Piacenza per celebrare i 500 anni della Basilica di Santa Maria di Campagna.

L’appuntamento è in programma alle 21.15 nel piazzale antistante la basilica di Santa Maria di campagna. Una serata di musica e poesia i cui dettagli sono stati presentati questa mattina in un conferenza alla Banca di Piacenza, sul sito dell’istituto di credito sono a disposizione ulteriori informazioni per le prenotazioni.

