Area di via Morigi, la ex Camuzzi chiede un indennizzo per l’esproprio

La società ex Camuzzi in liquidazione, che oggi si chiama Panthom, chiede al Comune di Piacenza un indennizzo per l’esproprio dell’area di via Morigi.

Si aggiunge così un capitolo al filone del contenzioso che da anni contrappone Palazzo Mercanti alla proprietà del terreno di 19mila metri quadrati tra via Morigi, via Raffalda e via XXIV Maggio.

L’ex gruppo di distribuzione del gas, che da tempo inoltra invano in Municipio progetti di edificabilità, chiede in sostanza un’idonea monetizzazione della reiterazione del vincolo espropriativo posto dal Comune, che ha destinato l’area a verde pubblico, senza peraltro mai portare a compimento l’esproprio.

La causa, attualmente davanti alla Corte d’Appello di Bologna, è stata promossa da Panthom (ex Camuzzi) che ritiene di vantare un diritto soggettivo di cui chiede il riconoscimento.

All’opposto il Comune, che con atto di giunta ha deliberato di resistere in giudizio, reputa, si legge nel provvedimento, “non sussistente il diritto all’indennizzo espropriativo”.

