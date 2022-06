Elezioni a Piacenza, Favari (3V): “Vogliamo una città non discriminante”

La libertà di scelta è il cardine della lista “3V Verità e Libertà” che vede come candidata alla carica di sindaco Samanta Favari. Il movimento non è solo contro l’obbligo del vaccino anti Covid ma di tutti i vaccini. Nel programma tra gli altri punti c’è la valorizzazione del verde, il no al nuovo ospedale, la rivitalizzazione del commercio di quartiere e l’integrazione. Tra le proposte anche anfiteatro dove organizzare iniziative culturali, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e l’organizzazione dei venerdì piacentini anche in inverno.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà