Piacenza Oltre, dibattito con Pizzarotti e Fanni. “Più attenzione a bandi e scuole”

Il direttore di Cshark Alessandro Fanni e il sindaco uscente di Parma Federico Pizzarotti, insieme alla candidata sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, sono stati ospiti della lista “Piacenza oltre” per confrontarsi sul futuro della nostra città.

Fanni ha raccontato quanto sia difficile inserirsi nel tessuto delle giovani start up. Tarasconi ha scambiato le sue idee per il futuro di Piacenza con Pizzarotti il quale ha portato alcuni esempi concreti per la mobilità, ad esempio ricordando che a Parma esiste un sistema per visualizzare in diretta il tragitto degli autobus, consentendo così di verificare dove migliorare. Altro elemento è quello della sburocratizzazione, identificata da Pizzarotti come una delle soluzioni a cui puntare per risolvere molti dei mali che affliggono un Comune, con riferimento alle giovani imprese, oltre a quello della trasparenza coi cittadini.

Tarasconi è entrata nel merito su cultura, portando come impegno futuro la valorizzazione di Porta Borghetto per avere uno spazio polivalente adatto alle associazioni culturali. Ha sottolineato l’importanza di avere “progetti pronti nel cassetto” nel caso ci siano bandi regionali e investire di più sui bandi complessivamente. Devono esserci uffici comunali che si occupano direttamente e solo di questo. Poi Tarasconi ha ribadito quanto uno studio ventennale possa fare la differenza rispetto al mero intervento singolo. Entrambi hanno convenuto l’importanza di “copiare” da chi ha fatto meglio, è qualcosa che aiuta tutti. Katia ha portato l’esempio del DUC di Parma una struttura presa come modello per quello che è il Quic di Piacenza.